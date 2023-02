Brozovic deludente a Bologna: è cambiato qualcosa rispetto al passato?

Brozovic è tornato a disposizione dell’Inter dopo un lunghissimo stop post Mondiale. Dopo un ingresso in campo positivo contro il Porto, il centrocampista croato oggi sul campo del Bologna ha altamente deluso (vedi pagelle). Una domanda sorge spontanea: il numero 77 nerazzurro è indispensabile quanto la scorsa stagione?

SVOGLIATO – Marcelo Brozovic è tornato a disposizione dell’Inter dopo un lungo infortunio, ma la sua miglior forma è decisamente ancora lontana. Dopo uno spezzone di partita con il Porto più che positivo (con tanto di gol dopo il suo ingresso), sul campo del Bologna il croato ha decisamente deluso. Atteggiamento rinunciatario, braccia larghe, corsa a vuoto e poca attenzione in generale. Complice una stagione ad altissimi livelli di Hakan Calhanoglu, che ha occupato la sua zolla di campo quando per lunghi periodi è rimasto fuori, viene da chiedersi se il numero 77 sia indispensabile quanto e come la scorsa stagione.

Brozovic-Inter, qualcosa scricchiola rispetto al recente passato: bisogna aumentare la marcia

Non vogliamo di certo trarre conclusioni affrettate dato che anche lui ha bisogno dei suoi tempi per ritornare in forma e ritrovare minutaggio, ma un atteggiamento così poco propositivo non aiuta. Il suo futuro all’Inter non dovrebbe essere in dubbio dopo un rinnovo di tutto rispetto, ma qualcosa sembra scricchiolare rispetto al recente passato. Intanto bisogna fare qualcosa in più per non entrare nel mirino delle critiche, soprattutto alla luce di un centrocampo che finora ha viaggiato più che bene.