Valero: «Inter, calo mentale. Ancora un buon posto in classifica! Non è a rischio»

Valero traccia un quadro della situazione dell’Inter, sia in campo che in classifica. Di seguito le dichiarazioni dell’ex calciatore nel corso della trasmissione di Dazn.

POSIZIONE GIUSTA – Borja Valero dice la sua sulla prestazione dell’Inter nella sfida persa contro il Bologna e della posizione in classifica della squadra di Simone Inzaghi (vedi intervista). Ecco le parole dell’ex calciatore nel corso della trasmissione di Dazn: «Dopo questa sconfitta per l’Inter diventa difficile l’obiettivo perché ci sono altre squadre in lotta per il posto in Champions League. Dovrà lottare fino alla fine e passare da partite come questa contro il Bologna. L’Inter è in lotta, non si può dire che è a rischio. La squadra di Simone Inzaghi è ancora seconda in classifica, è nella posizione giusta. Sta agli altri raggiungerla. Certo che, oggi, con una vittoria, avresti messo un po’ di spazio e avresti recuperato anche tranquillità. La squadra oggi era scarica a livello psico-fisico. Si è visto fin da subito che i rossoblù erano entrati in partita molto meglio, anche fisicamente un pizzico più avanti. Nel corso della partita l’Inter, pian piano, si è ripresa e, quando sembrava fosse migliorata, nel secondo tempo di nuovo il Bologna è partito bene e i nerazzurri si sono visti stare più indietro. Oggi si vedeva un calo più mentale che fisico dopo una partita in Europa in cui hai speso tanto».