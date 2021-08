Caressa: «Inter, senza Lukaku sarà rivoluzione. Difficile rifiutare»

Fabio Caressa ritiene che l’offerta del Chelsea all’Inter per Lukaku sarà difficile da rifiutare. Inoltre, senza il belga, sarà una vera e propria rivoluzione per i campioni d’Italia

COMPLICATO − Caressa ha commentato su Instagram la situazione relativa a Lukaku: «Come fai a dire di no a 120 milioni di euro? So che tutti gli interisti dicano Romelu Lukaku non si tocca. 24 gol, oltre 10 assist e questo solo in Serie A, ma al di la di questo, anche decisivo in tutte le ripartenze, terminale unico in avanti. Diventa difficilmente sostituibile trovare un attaccante così forte e ingombrante davanti, così in grado di fare reparto quasi da solo. Ma certe cifre sono difficili da rifiutare, poiché riesci a farti una squadra con giocatori non come Lukaku, ma sempre bravi che ti permettono di mantenerti ad alto livello. Se poi la trattativa andasse in porto, allora l’Inter avrà fatto una rivoluzione. Infatti, senza Antonio Conte e Lukaku sarebbe una rivoluzione e Simone Inzaghi è l’uomo giusto. Ricordate che Inzaghi ha saputo ricostruire alla Lazio, dando fiducia a Luis Alberto, restituendogli un nuovo ruolo e un grande rendimento. Però, se va via Lukaku perdiamo un grande attaccante e l’Inter avrà delle difficoltà e per riprendersi bisogna avere tanta pazienza».