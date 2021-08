FOTO − Inter, Bastoni entusiasta ad Appiano Gentile: «Ritorno a casa»

L’Inter in ritiro ad Appiano Gentile ritrova tutti i pezzi mancanti. Infatti, nella giornata di ieri sono ritornati a disposizione di Inzaghi anche i nazionali vittoriosi in Europa e Sudamerica. Tra questi, anche, Bastoni

CASA − In casa Inter, adesso non manca più nessuno. Tutti rientrati i nazionali vittoriosi tra Euro 2020 e Copa America. Infatti, nella giornata di ieri, sono ritornati arruolabili gli azzurri Alessandro Bastoni e Nicolò Barella e l’argentino Lautaro Martinez. Adesso, Simone Inzaghi può preparare al meglio la stagione con l’obiettivo Genoa ormai segnato sul calendario. Bastoni è tornato molto entusiasta e motivato ad Appiano Gentile e soprattutto con una maggiore esperienza. Annata fantastica per il classe 1999 che ha alzato in meno di due mesi due prestigiosi trofei come lo scudetto e l’Europeo. Su Instagram, ha mostrato la sua felicità con una foto in compagnia di Lautaro Martinez, con tanto di didascalia: «Ritorno a casa».

