Caressa: «Errore Sacchi grave! Ma Onana è un portiere che dà sicurezza?»

Fabio Caressa, dagli studi di Sky Sport, ha parlato del pareggio dell’Inter a Monza e del grave errore dell’arbitro Sacchi della scorsa sera. La squadra di Inzaghi ha deluso, gli interrogativi sulla tenuta dei calciatori ora è legittima.

DUBBI – Monza-Inter può essere un rimpianto per il futuro prossimo nerazzurro. I due punti persi nel finale lasciano l’amore in bocca e non solo. Fabio Caressa, dagli studi di Sky Sport, ha parlato così del match e dell’arbitro: «L’errore di Sacchi è grave, come quello in Cremonese-Juventus della settimana scorsa. Ci sono errori che si stanno ripetendo, come questi fischi in affanno, quando per fischiare un fuorigioco ci si impiega un minuto. Tutto ciò non può essere una giustificazione per Inzaghi, che non deve ridurre tutto a questo. Se sei la peggior difesa in esterna non possono essere solo episodi, c’è qualcosa di più profondo».

PROBLEMI – Caressa ha poi continuato: «Ma perché prima era colpa di Samir Handanovic e ora non è più di André Onana nonostante gli stessi gol subiti? Nel caso specifico non c’è, ma non mi sembra che dia sicurezza alla difesa. Il portiere deve avere posizione giusta, prendere palle alte e questo mi sembra non ci sia. Non vorrei che i problemi non si risolvano per troppa emotività nelle analisi dei motivi. Arbitro. portiere e altro, così non si va avanti. Bisogna essere razionali e analizzare il perché di questi gol subiti e problemi difensivi».