Saccani: «Monza-Inter? Due errori Sacchi. Acerbi gol valido, ma c’è rigore»

La moviola dell’ex arbitro Saccani su Monza-Inter. Alla Domenica Sportiva ha analizzato due episodi: l’incrocio di gambe tra Acerbi e Ciurria e il terzo gol non dato ai nerazzurri. Il giudizio su Sacchi

DUE ERRORI − Massimiliano Saccani fa la moviola del match del Brianteo. «Due episodi in Monza-Inter, uno per parte. Nel primo c’è un reclamo del Monza per un intervento di Acerbi su Ciurria, che è abbastanza sospetto. A velocità normale difficile fischiare rigore perché sono quasi fermi, a immagine ferma invece si vede come la gamba di Acerbi si infili in mezzo a quella dell’attaccante del Monza. Avrei fischiato rigore. Il secondo episodio è quello del 38’ della ripresa. Sacchi fischia una frazione di secondo prima del colpo di testa di Acerbi. La caduta di Pablo Mari è provocata da Izzo che lo sgambetta e lo fa cadere, non ci sono altre cause. Il Var rimane tagliato fuori perché il fischio arriva primo e quindi non può intervenire per annullare il grave errore di Sacchi».