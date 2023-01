Collovati: «Inter danneggiata ma sta diventando alibi! Il problema difesa…»

Collovati parla di Inter danneggiata a Monza ma si scaglia contro Inzaghi e Lautaro Martinez che hanno costruito un alibi intorno al pari. Il vero problema in difesa

NO AGLI ALIBI − Fulvio Collovati alla Domenica Sportiva commenta il pareggio nerazzurro a Monza: «L’Inter è stata danneggiata, però non deve diventare un alibi. Invece lo sta diventando, vedi le parole di Inzaghi e Lautaro Martinez. È un alibi per i tifosi che non meritano questo. Eri sul 2-1 e prendi gol al 93’, non si può. L’Inter è la decima difesa del campionato. OK il problema Lukaku ma non c’è da sottovalutare il problema difesa, nonostante abbia Skriniar che vogliono tutti, Bastoni e Acerbi due nazionali italiani».