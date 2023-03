Cardinale presto in Italia: niente incontro con Zhang in programma – TS

Il fondatore di Redbird sarà presto in Italia per la questione stadio. La volontà dei rossoneri è quella di andare avanti da soli nella costruzione dell’impianto

IN SOLITARIA – Jerry Cardinale, fondatore di Redbird e proprietario del Milan, sarà in Italia a giorni. Il progetto dei rossoneri è quello di costruire un impianto nella zona di “La Maura”. Seguiranno degli incontri per capire la fattibilità del progetto. Quel che è certo è che non ci saranno faccia a faccia tra Milan e Inter, con Cardinale che ha tutta l’intenzione di portare avanti il progetto di uno stadio del Milan in solitaria. Le proteste degli abitanti de “La Maura” sono state registrate dal gruppo di lavoro rossonero, ma allo stesso tempo i lavori sul masterplan per quella zona sono in fase avanzata e verrà presentato non appena tutto sarà ultimato, sia a livello progettuale sia a livello burocratico. Ma se “La Maura” dovesse presentare problemi, occhio al ritorno in auge di Sesto San Giovanni. L’idea dello stadio condiviso con l’Inter.

Fonte: TuttoSport – Pietro Mazzara