Cardinale: «Milan e Milano meritano stadio di livello mondiale». E l’Inter?

L’Inter è ancora in stand by per il nuovo stadio. Il Milan, con la nuova proprietà RedBird invece, sembra aver messo il nuovo impianto in cima alla lista delle cose da fare. E su questo ha parlato a Financial Times Gerry Cardinale.

MARCHIO – Inter e Milan continueranno a fare lo stadio insieme? Sembra sempre più di no, almeno anche da quanto dice Cardinale, neo proprietario dei rossoneri. Ecco le sue parole ripotate da SportMediaset al Financial Times. «Un marchio di questa portata, come l’AC Milan, dovrebbe avere un’infrastruttura che sia indicativa della sua bravura calcistica e del suo potenziale globale. Abbiamo fatto molta esperienza con i progetti di stadi negli Stati Uniti. Milano e l’Italia meritano uno stadio di livello mondiale che ospiti il meglio dello sport e dell’intrattenimento su scala globale».

Fonte: SportMediaset