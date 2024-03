Carboni: «A Monza sto bene. Con l’Inter ho imparato tanto»

Il talento di proprietà dell’Inter ed in prestito al Monza ha rilasciato una breve intervista per il canale Youtube elitalo33, tornando sul suo anno in nerazzurro.

ESPERIENZA – Questo è il suo secondo anno in Serie A, il primo effettivo da protagonista. Valentin Carboni si racconta così: «A Monza mi trovo molto bene, sto bene fisicamente e sono molto contento di essere qua. Sicuramente l’anno scorso ho imparato tanto, sia in campo che fuori. Ho vissuto in Prima Squadra all’Inter, è stato molto bello giocare con Lautaro Martinez, Calhanoglu, Mkhitaryan, tutti. Ho imparato molto da loro solo guardandoli. Mi sono allenato assieme a loro e mi ha fatto bene».