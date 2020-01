Carbone: “Inter-Fiorentina, Conte con Sanchez manda un segnale!”

Condividi questo articolo

Benito Carbone, ex giocatore dell’Inter, nel prepartita di Inter-Fiorentina valida per il quarto di finale di Coppa Italia, ah detto la sua riguardo i tre nuovi acquisti dell’Inter, provenienti dalla Premier League, e poi riguardo il modulo scelto da Antonio Conte.

TRE ACQUISTI PREMIER – Benito Carbone su Inter TV prima di Inter-Fiorentina parla : «Tre giocatori importanti, uno lo conosce molto bene perché lo ha avuto al Chelsea (Moses, ndr), sono giocatori che portano esperienza. Sono pronti per giocare e per vincere. Sono stati scelti per questo motivo, saranno fondamentali per l’Inter che dirà la sua fino alla fine».

SQUADRA “INEDITA” – Carbone continua parlando in particolare del modulo, oggi “inedito” rispetto al solito con l’inserimento di Alexis Sanchez con Romelu Lukaku e Lautaro Martinez: «Modulo? Si mette a specchio e da un segnale forte, vuole fare la partita e vincerla. Le due punte se le giocano con i tre centrali, il trequartista in pressing sul mediano, i quartiche attaccano i quinti. Poca fluidità di manovra? Conte quando non riesce a trovare la fluidità di gioco riesce ad appoggiarsi sui due attaccanti che giocano bene, il trequartista giocherà da appoggio. Sanchez non è un trequartista capace di smarcarsi tra le linee ma capace di attaccare la profondità».

TRE ATTACCANTI – Carbone conclude con il discorso legato ai tre attaccanti: «Giocare con le tre punte significa che non hai una copertura come quando giochi con i tre centrocampisti, i centrocampisti faranno da schermo davanti la difesa. Secondo me Antonio Conte ha fatto una scelta positiva perché vuole prendere alta la Fiorentina».