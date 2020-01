Galante: “Eriksen, tante soluzioni per l’Inter. Cambio modulo studiato”

Galante è uno degli ex presenti al Meazza per Inter-Fiorentina. L’ex difensore ha parlato a Inter TV nell’immediato prepartita, soffermandosi soprattutto sull’arrivo di Eriksen che sarà in panchina.

IL COLPACCIO – Fabio Galante valuta l’arrivo all’Inter di Christian Eriksen: «Secondo me, vedendo anche un po’ le qualità e l’esperienza del calciatore, che è abituato a palcoscenici importanti, io credo che dia molte soluzioni al mister. Può giocare in diversi ruoli, detto questo è un giocatore con grandi qualità tecniche. Sicuramente alza il livello della squadra, sono quei profili di calciatori che vorrebbero tutte le grandi squadre per cercare di vincere qualcosa. È un campionato che rispetto agli ultimi anni sta sempre migliorando, vedendo questi tipi di giocatori venire qui. Poi soprattutto nel mercato di gennaio, che sappiamo essere particolare. Esserci riusciti, battendo anche la concorrenza di altre squadre e altri campionati, fa ben sperare. Che il campionato italiano possa essere ancora fra i migliori ci fa piacere».

LA NOVITÀ – Galante, oltre che di Eriksen, parla del cambio modulo di Antonio Conte per Inter-Fiorentina: «Perché stasera giochi così non lo so. Sicuramente il mister non deve dimostrare niente a nessuno, al di là dei ruoli che uno può avere uno schema si può cambiare velocemente solo a seconda delle caratteristiche dei calciatori. Se danno disponibilità al mister si può passare dal 3-4-3 al 3-5-2, sono solo numeri. Se il mister inizialmente partirà così è perché l’ha studiato».