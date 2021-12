Caputi sicuro: «Inter-Torino interessante tatticamente! Vidal con Inzaghi…»

Caputi parla del ritrovato Vidal sotto la guida di Inzaghi. Il noto giornalista sportivo, intervenuto in collegamento con “Pomeriggio Sky Sport 24” sul canale dedicato, dice la sua su Inter-Torino di stasera

JOLLY VIDAL – Per Massimo Caputi la soluzione cilena in mezzo al campo può essere decisiva: «Arturo Vidal è un’alternativa importante. Credo che, tra i meriti di Simone Inzaghi in questa stagione, ci sia anche il recupero di Vidal, che sicuramente ci ha messo del suo e ora sta meglio fisicamente. Ma per come l’ha inserito e coinvolto, Inzaghi ha dato al giocatore la possibilità di riscattarsi rispetto alla scorsa stagione. Ed è un inserimento importante anche in chiave Champions League, vista la squalifica di Nicolò Barella. Per esperienza e qualità, anche se magari non garantisce trenta partite sullo stesso livello, Vidal sia a partita in corso sia per sostituire un titolare è un giocatore che può essere determinante. Soprattutto in una partita non facile come quella di stasera contro il Torino».

CALCIO DIVERTENTE – Caputi si sofferma sulle novità apportate in questa stagione: «Al di là di come può giocare la squadra, ogni attaccante vive di determinanti momenti. Però è indubbio che, essere in una squadra che gioca un calcio corale e di divertimento tra loro, aiuta. Anche perché ci sono le occasioni. Lautaro Martinez è un’arma fondamentale importantissima per l’Inter. Penso che sia un giocatore di grandi qualità e stia beneficiando di questo gioco da parte dei nerazzurri, che è molto bello. La sensazione che ho sull’Inter è che i giocatori si divertano in campo. Sono tutti coinvolti, chi entra e chi esce. Non c’è nessun tipo di cambiamento nell’assetto e nel modo di stare in campo. Contro il Torino sarà un bel match, ma sarà interessante vedere se tatticamente il Torino sarà in grado di mettere in difficoltà l’Inter, che ha un modo preciso di approcciare alle partite e difficile da andare a prendere in pressing uomo contro uomo».