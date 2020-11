Capuano: “Percorso? Tifosi Inter dovrebbero farsi esplodere! Zhang…”

Condividi questo articolo

Giovanni Capuano

La società Inter e Antonio Conte continuano a parlare di “percorso”. Una parola che ha ribadito anche Steven Zhang, ma che non è piaciuta a Giovanni Capuano. Ecco il suo commento a “Sportitalia”.

PERCORSO – Giovanni Capuano commenta le parole di Steven Zhang al termine dell’Assemblea dei soci dell’Inter: «A me ha molto colpito il calore di Zhang. Sono dei passaggi formali, che vengono limati all’ultimo minuto, e l’ultimo minuto dell’Inter è la prestazione che abbiamo visto col Madrid e le partite prima. E non sono un dettaglio per l’Inter società, perché a meno di miracoli l’Inter va fuori dalla Champions League e rischia di andarci come quarta. È un danno di almeno un paio di decine di milioni di euro, oltre che reputazionale. In tutto questo contesto le parole di Steven Zhang sono state molto calde. Conte lo ha chiamato per nome, Antonio, in almeno due passaggi. Ha detto che è diventato il vero leader del progetto tecnico dell’Inter, che ha raggiunto risultati molto positivi l’anno scorso. Il passaggio che mi ha più colpito è questo: quest’anno viene affidato lo stesso obiettivo di proseguire il percorso. Ora io credo che i tifosi dell’Inter dovrebbero farsi esplodere alla parola “percorso”, perché è due mesi che vengono anestetizzati da questa storia del percorso. Come se il risultato fosse un dettaglio nello sport professionistico. Non è così! Una squadra che ha vinto due partite nelle ultime nove, tra l’altro non giocando contro i marziani…il percorso è finito. In Champions è praticamente finito, e c’è il rischio che finisca anche il percorso in campionato. Non so se a Zhang vada bene così».