Pedullà: “Inter, ci deve essere fiducia. Conte? Il secondo anno…”

Alfredo Pedullà

L’Inter e Antonio Conte devono avere fiducia, nulla è ancora perduto. Ne parla Alfredo Pedullà a “Sportitalia”.

FIDUCIA – Alfredo Pedullà invita l’Inter ad avere fiducia: «La fiducia ci deve essere, perché non è un progetto partito tre anni fa. Come dicono loro (i dirigenti dell’Inter, ndr), è un progetto affidato a uno degli allenatori migliori del mondo. C’è un piccolo particolare: adesso il ritorno tecnico di risultati non è soddisfacente rispetto alle aspettative. È normale che adesso debbano puntare ancora su Conte e sulla sua voglia di poter portare l’Inter su una strada diversa rispetto a quella delle ultime settimane».

SECONDO ANNO – Pedullà descrive poi come dovrà essere questa stagione per Antonio Conte: «Conte è pagato per fare le sue scelte, non è uno sprovveduto, ha vinto tanto nella sua carriera. Io credo che questo secondo anno sia un anno di svolta, decisivo e determinante».