Paganin: “Inter messa a nudo da Torino e Real Madrid. Su Conte…”

Antonio Conte Inter

L’Inter ha avuto molte difficoltà col Torino e col Real Madrid. E se coi granata è andata bene, la qualità del Real ha invece prevalso. Ecco l’analisi di Antonio Paganin, ai microfoni di “TMW Radio”, sul momento della squadra di Conte.

DIFFICOLTÀ – Analizzare il momento che sta vivendo l’Inter di Antonio Conte non è difficile. Ne è convinto Antonio Paganin, che apre il suo giudizio con una provocazione: «Ci vorrebbero trenta secondi di silenzio. C’è stata un’avvisaglia nella partita contro il Torino, che aveva cominciato a mettere a nudo quelle che sono le difficoltà dell’Inter. E anche il Real Madrid, che ha un altro spessore, le ha messe a nudo. È una squadra che è molto prevedibile, costruisce con un solo spartito. Non cambio idea sulla qualità dell’allenatore, ma rimango fedele a quanto ho sempre detto: ha solo un piano A, non c’è un piano B. E non avendo un piano B, è chiaro che quando hai delle difficoltà diventano ancora più evidenti».