Capuano: «Lukaku, Dybala e Lautaro Martinez? Insieme difficile, un tema»

L’Inter sta tentando di comporre un tridente da sogno con Lautaro Martinez, Lukaku e Dybala. Secondo Giovanni Capuano, intervenuto a Tutti Convocati su Radio 24, l’eventuale doppio colpo nerazzurro spariglia le carte.

RAGIONAMENTI – L’Inter la prossima stagione potrebbe avere un reparto offensivo composto da Romelu Lukaku, Lautaro Martinez e Paulo Dybala. Secondo Giovanni Capuano, l’eventualità spariglia mille ragionamenti: «Chiaro che è difficile immaginarli sempre insieme. Io credo che il tema sia una stagione da 60 partite e quindi spazio per tutti. Se come sembra, un se grande come una casa, l’Inter riesce a portare a Milano Lukaku e Dybala insieme a Lautaro Martinez è un tridente che spariglia le carte di mille ragionamenti che abbiamo fatto finora, inutile girarci intorno».