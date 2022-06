Barzaghi: «PSG-Skriniar? Chiedere indietro Hakimi! Magari segue Lukaku»

Barzaghi, giornalista di Sport Mediaset, in un video pubblicato attraverso il suo canale YouTube manda una provocazione ai francesi del PSG, forti su Skriniar.

AFFARE POSSIBILE – Marco Barzaghi lancia una provocazione ai francesi: «PSG su Milan Skriniar? Allora perché non chiedere indietro Achraf Hakimi. Chiaramente è una provocazione ma c’è comunque del vero: per l’ingaggio si può accedere, come per Romelu Lukaku, il decreto crescita. Poi chi lo sa, magari non sono così soddisfatti del calciatore. Magari vuole seguire le orme del suo amico Lukaku. Il PSG ha offerto Julian Draxler e altri giocatori, ma a questo punto meglio puntare su Hakimi. La sua valutazione potrebbe essere scesa sui 50 milioni. Non dimentichiamo che anche il Chelsea vuole fortemente Milan Skriniar».