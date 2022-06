Affare Lukaku, il volto dell’operazione è l’avvocato Ledure – CdS

L’Inter ha in mano il ritorno clamoroso di Romelu Lukaku all’ombra della Madonnina. Il ritorno di Big Rom a Milano è vicinissimo e, volto dell’operazione, è l’avvocato di fiducia del belga Sebastiene Ledure.

VOLTO – L’Inter, per la prima volta forse nella storia, è il primo club a non avviare una trattativa di calciomercato. Per riportare Lukaku a Milano infatti, l’input e l’organizzazione è passata tutta dal giocatore. Ma non solo. Come spiega bene il Corriere dello Sport questa mattina in edicola, l’Inter e il Chelsea non si sono di fatto mai parlati direttamente ma solo tramite l’intermediazione di Ledure, avvocato di fiducia di Lukaku. E l’agente? Beh, con Pastorello i legami non erano ottimi visto come ha portato via Big Rom dall’Inter lo scorso anno. Certo eh, che un’operazione del genere, non si è mai vista.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti