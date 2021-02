Capuano: «Tra Inter e Juventus ora pesano di più le partite del Milan»

Giovanni Capuano

Inter, Juventus e Milan saranno attese da un weekend di Serie A determinante. Giovanni Capuano, ospite di “Sportitalia Mercato”, ha parlato del valore delle partite per le prime tre della classifica (più la Roma, che ospiterà l’Udinese).

TUTTE IN CORSA – Ci sono due scontri diretti in Serie A nel weekend. Ma, secondo Giovanni Capuano, la sfida decisiva è un’altra: «Voglio andare controcorrente. Tra Napoli-Juventus e Inter-Lazio, che sono chiaramente i due match di cartello della giornata, io credo che da qui in poi le partite che pesano in più nel giudizio siano quelle del Milan. Siccome ci siamo tolti il pensiero che il Milan non può vincere lo scudetto, e siamo a febbraio, va a La Spezia per confermare la tendenza di nove vittorie su dieci in trasferta. Dovesse arrivare il segnale che vince bisogna arrendersi. La squadra che può guadagnare di più da questa giornata è la Roma, che vincendo si ritroverebbe nelle prime quattro. Sarebbe in zona Champions League, dopo due settimane molto complicate».