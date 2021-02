Minotti: «Inter, inizia la settimana decisiva. Diffidati? Da Conte messaggio»

Lorenzo Minotti

Per Lorenzo Minotti l’Inter definirà buona parte della sua stagione fra Lazio e Milan. L’ex difensore, ospite di “23” su Sky Sport, ha parlato di come Conte dovrà gestire i tre diffidati (Barella, Bastoni e Brozovic) domenica in vista del derby.

DOPPIO IMPEGNO – Secondo Lorenzo Minotti da parte di Antonio Conte non ci sarà un risparmio dei diffidati in Inter-Lazio: «Io credo che, nella testa di un allenatore, non scatti nulla. Lui penserà esclusivamente alla Lazio: già la caratura dell’avversario ti fa pensare che schieri l’undici migliore. Ma l’avrebbe fatto anche con un altro avversario: questo è il messaggio che devi dare. Secondo me invece scatta qualcosa nella testa dei giocatori, perché la partita con la Lazio è importante ma il derby avrà un significato particolare, per la classifica. L’Inter entra nella settimana decisiva della stagione: se riuscirà a uscire da queste due partite con distacco minimo per Conte inizieranno tre mesi con una partita a settimana. Conte, quando può preparare le partite con calma, difficilmente sbaglierà il piano. Invece per il Milan, la Juventus e la stessa Lazio inizieranno gli impegni di coppa, che porteranno via energie preziose».