La capolista Frosinone perde sul campo del Genoa: Mulattieri sottotono

Si ferma la cavalcata del Frosinone che capitola in trasferta sul campo del Genoa per 0-1. In campo per 80′ anche Samuele Mulattieri, attaccante di proprietà dell’Inter

CAPOLISTA KO − Il cambio di panchina giova al Genova. Dopo il pari di Terni, arriva una vittoria pesantissima per Alberto Gilardino contro l’altro campione del mondo Fabio Grosso. Capitola il Frosinone al Ferraris. Pronti-via e il Genoa trova il gol al minuto 22 con Gundmundsson, il quale sfrutta un buon suggerimento di Bani. Il Frosinone ci prova con qualche folata di Roberto Insigne e Garritano, poca roba invece il prestito Inter Mulattieri. Nella ripresa, il Genoa gestisce bene il risultato con Aramu che sfiora la rete nel finale.