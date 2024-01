Capello: «Inter, un solo avversario in Supercoppa! Sarri piange»

L’Inter domani scende in campo a Riad contro la Lazio nella seconda semifinale di Supercoppa italiana (stasera andrà in scena Napoli-Fiorentina). Capello, intervenuto a Sky Sport, crede che l’unico avversario credibile dei nerazzurri sia proprio la squadra di Sarri. Poi prova ad interpretare l’atteggiamento rinunciatario dell’allenatore biancoceleste

UN SOLO AVVERSARIO – L’Inter di Simone Inzaghi proverà ad alzare al cielo la Supercoppa italiana per il terzo anno consecutivo, ma c’è da superare l’ostacolo Lazio per poter approdare in finale. Secondo Fabio Capello, la squadra biancoceleste è la peggiore da affrontare al momento: «Chi può mettere in difficoltà l’Inter in questa Supercoppa? Credo che la partita con la Lazio sarà difficile e importante perché la squadra biancoceleste è in un buon momento e sta bene psicologicamente. Sarri piange, giustamente, perché tutti diciamo che l’Inter è la più forte. Però sai io ho perso una Supercoppa da favorito, succede anche questo ma mi sembra difficile in questo caso. Diciamo che l’avversario da temere per l’Inter è la Lazio».

PIANTO – Capello prova poi ad interpretare l’atteggiamento rinunciatario del tecnico toscano: «Sarri sta vincendo ma piange, non dà responsabilità ai giocatori così magari si esprimono in modo più libero. Però bisogna dire che l’anno scorso sono arrivati secondi. Quest’anno hanno iniziato male, ora si sono ripresi e prendono meno gol».

TUTTE FINALI – Capello commenta poi una battuta di Inzaghi che non esclude il Milan dalla lotta al titolo: «Il Milan deve pensare a vincere, è staccato molto dall’Inter. Recuperare 9 punti a questa Inter e con la Juventus davanti si può fare, il Milan deve pensare a questo. Io al Real Madrid avevo 9 punti dal Barcellona e ho detto ai ragazzi di giocare sempre come se fosse una finale. Il Milan deve fare questo. Poi se magari gli altri si fermano o pensano ad altro c’è la possibilità di recuperare. Il Milan deve pensare da Milan, poco da dire».