Inter-Lazio: le parole di Inzaghi. Sensi in uscita | Inter Chat LIVE

IN VIDEO − Inter Chat, nuovo format pensato per commentare tutte le notizie nerazzurre di giornata e uno spazio in cui sarete voi i protagonisti con le vostre domande e considerazioni su tutto ciò che riguarda l’Inter. Simone Inzaghi ed Henrikh Mkhitaryan hanno parlato in conferenza stampa alla vigilia della semifinale di Supercoppa Italiana. Commenteremo le loro parole e inevitabilmente parleremo di mercato, con l’uscita di Stefano Sensi in direzione Inghilterra. Con uno sguardo anche alla probabile formazione. Tutto questo e molto altro nella nostra diretta dove vi aspettano Romina Sorbelli in compagnia del redattore Ivan Vanoni.