Cambiasso: «Milan-Inter, paura di perdere supera voglia di vincere! Calhanoglu…»

Esteban Cambiasso, negli studi di Sky Sport, ha parlato di Milan-Inter fra poco in campo per l’andata delle semifinali di Champions League. L’ex centrocampista commenta la scelta di Inzaghi di schierare Calhanoglu titolare

RITORNO – Questa l’analisi di Cambiasso: «Penso che sia una partita hanno più paura di perdere di quanto pensino a vincere. La sensazione è “Se perdiamo questa dobbiamo scappare dalla città” da entrambe le parti. Pensieri prima di un Euroderby? Noi calciatori portiamo in campo i pensieri ed i sentimenti dei tifosi. Era l’unica settimana in cui volevo andare in Champions League, volevo sentire il calore dei tifosi. Ho vissuto diversi derby in diversi paesi. Quello di Milano ha una particolarità che non hanno altri: la curva. Hai i tifosi che danno anche quando sei in trasferta. Rimane uno dei Derby che al livello di numero dei tifosi è uno dei più belli. Calhanoglu e non Brozovic? Il croato è rientrato bene, ma il turco ha giocato molto molto bene, per Inzaghi è difficile fare a meno di lui. Io vorrei che oggi fosse una partita di equilibrio, non di esaltazione. La giocherà meglio chi sta tranquillo».