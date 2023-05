Marotta: «Orgogliosi di essere qui! Ci giocheremo tutto»

Beppe Marotta ha parlato ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti dal calcio d’inizio di Milan-Inter, semifinale d’andata di Champions League. Queste le parole dell’AD nerazzurro

ORGOGLIO – Queste le parole di Marotta: «La storia dell’Inter dice che questi appuntamenti non sono straordinari, fanno parte dell’ordinarietà. La Champions League manca dal 2010 ma la partecipazione è frequente. Inter e lo stesso Milan devono recitare ruoli da protagonista in questa competizione. Siamo orgogliosi di essere arrivati qui, con merito. Siamo ad un passo dalla finale, ci giocheremo tutto nella doppia-sfida fra oggi e martedì prossima. Sappiamo di avere contro un avversario temibile ma se c’è quella forte motivazione e senso di appartenenza possiamo farcela. Inzaghi? Sappiamo che una stagione calcistica è lunga e fatta di alti e bassi. Quest’anno non dimentichiamoci dei Mondiali a novembre che hanno destato situazioni negative. È una stagione che, ad oggi, è andata bene. E mancato un appuntamento importante come quello del campionato ma dobbiamo essere soddisfatti dei percorsi nelle altre competizioni. Incassi Champions League, mercato frizzante? Questo è un bilancio che avevamo previsto in perdita, il nostro obiettivo è la sostenibilità. L’extra-budget ottenuto servirà ad alleviare la perdita di gestione, detto questo non dobbiamo dimenticare le ambizioni che investono tifosi, proprietà. Ma la programmazione non deve dipendere dal percorso in Champions League. Emozioni? Le emozioni di solito le tengo dentro, quello che sto vivendo questa sera e vivrò mercoledì è unico. Semifinali di Champions League ne ho fatte, ma farle in un Derby di Milano è un qualcosa di straordinario. Uno spot per il calcio italiano che porta adrenalina. Me lo gusto da dirigente italiano e di questa Inter».