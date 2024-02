Calvarese: «Inter-Juventus difficilissima! Un consiglio a Maresca»

Inter-Juventus sarà arbitrata da Maresca. L’ex arbitro Gianluca Calvarese ha commentato la scelta del designatore Rocchi e da un consiglio

CONSIGLIO – Queste le parole di Calvarese: «Inter-Juventus? Non ho mai visto, vado a memoria, Irrati e Di Paolo insieme. Non sono mai stati designati il numero 1 ed il numero 2 insieme come VAR e AVAR. Detto questo Maresca, a mio giudizio, sta facendo benissimo. Al livello di personalità non ha da invidiare a nessuno, secondo forse solo ad Orsato. Se posso permettermi, se devo fare il professore, non deve eccedere troppe volte perché a lui piace stravincere, piace far vedere che comanda. Sta calmierando questo aspetto. Io ho apprezzato il suo atteggiamento ad Udine con Maignan e poi abbia fatto dichiarazioni in tal senso. Per me Rocchi ha fatto la scelta giusta, nonostante sia una partita difficilissima. Io credo che sarà importante l’equilibrio e la stabilità emotiva, dettate dall’esperienza. Ti permettono di avere più equilibrio in situazioni di difficoltà». Questo il suo intervento su ‘Tutti Convocati’ a Radio 24