Calvarese: «Doveri arbitro obbligato. Orsato mai più Inter-Juventus»

Calvarese ha diretto l’ultimo Inter-Juventus di Coppa Italia a Milano, due anni fa, peraltro male per un rigore assurdo assegnato ai bianconeri al VAR (e fece ancora peggio tre mesi dopo in campionato). Ora, dal suo account Instagram ufficiale, premia la scelta di Rocchi di designare come arbitro Doveri e torna sul precedente di Orsato.

LA DESIGNAZIONE – Gianpaolo Calvarese è d’accordo con chi dirigerà Inter-Juventus stasera: «Daniele Doveri è un arbitro intelligente ma non solo. Anche se era una scelta obbligata, escludendo Davide Massa che ha fatto l’andata ed è un arbitro élite come Daniele Orsato che dal 2018 dopo Miralem Pjanic sicuramente Inter-Juventus non la fara più. Era quasi scritto che fosse Doveri l’arbitro. Una partita difficilissima sotto tutti i punti di vista: per storia, radizione e posta in palio. Poi dal punt odi vista arbitrale ha una media cartellini rossi, rigori e OFR molto più elevata del campionato. Anche se Doveri è uno che fischia pochissimo e ammonisce pochissimo. Ma io credo che abbia la personalità giusta per poterlo fare, in bocca al lupo».