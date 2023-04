Scarnecchia: «Correa? Diamogli altro tempo, Inzaghi ci crede»

Correa non ha certo entusiasmato in questi due anni all’Inter, voluto da Inzaghi, tornando al gol mercoledì scorso contro il Benfica in Champions League. Scarnecchia, su Radio Sportiva, chiede ancora un po’ di tempo prima di bocciarlo del tutto.

ULTIMA CHANCE – Roberto Scarnecchia è ancora fiducioso su Joaquin Correa: «Quando è arrivato, che l’ha chiamato Simone Inzaghi, era molto pimpante e aveva fatto subito molto bene. Poi è andato a tratti, ultimamente anche bene col ritorno al gol. Secondo me Correa deve trovare un po’ di spazio, non è detto che ci può essere immediatamente l’affermazione di un calciatore. Diamo tempo a questo ragazzo, che è ben voluto dall’allenatore e visto bene dallo staff. È un giocatore interessante, è vero che è all’Inter da due anni però non ha giocato molto. Ci sono Lautaro Martinez, Edin Dzeko e Romelu Lukaku, Correa è la quarta punta. Bisogna capire se credere ancora in questo ragazzo o mandarlo via, questa sarà una decisione che dovranno prendere l’allenatore e la società».