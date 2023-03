Callegari: «Inter, attenta alle qualità tecniche e individuali del Benfica!»

Callegari spiega quali sono i punti forti del Benfica ai quali l’Inter deve fare attenzione ai quarti di Champions League (vedi articolo). Di seguito l’analisi del giornalista intervenuto nella trasmissione di Mediaset Infinity.

QUALITÀ INDIVIDUALI – Massimo Callegari analizza il Benfica, squadra sorteggiata dall’Inter per i quarti di Champions League. Il giornalista, nel corso della trasmissione di Mediaset Infinity, afferma: «Quella emersa dai sorteggi è una situazione ottimale per il calcio italiano. Il Benfica è una squadra portoghese come il Porto ma completamente diversa. Lo è per struttura di squadra, per qualità individuali dei giocatori, che sono capaci di grandi giocate. Sono ben integrati nel collettivo ma anche con una grande inventiva e creatività. Il Benfica ha giocatori come Rafa Silva e Joao Mario, che si presenta con dei numeri che quando era all’Inter non erano immaginabili, come Gonçalo Ramos, che è un grande centravanti. In generale ha una capacità di affrontare le situazioni meno adrenalinica e rabbiosa del Porto, che soprattutto all’andata ha giocato molto sull’agonismo. Il Benfica, invece, gioca molto sulla tecnica».