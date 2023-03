L’analisi della stagione del Benfica, prossimo avversario dell’Inter

Il sorteggio ha deciso che il prossimo avversario dell’Inter in Champions League sarà il Benfica (vedi sorteggi). Qui l’analisi della stagione del club portoghese.

JOAO MARIO – La prima cosa che viene in mente pensando al Benfica in questo momento è Joao Mario. L’ex 10 nerazzurro a Milano non è mai riuscito a venir fuori, tanto meno nei vari prestiti. Ora che è un giocatore dei lusitani sta vivendo una stagione da sogno. Sono già ventuno i gol del portoghese in tutte le competizioni, numeri che con la maglia dell‘Inter erano impensabili. L’ex incontrerà di nuovo il suo passato, ma il Benfica è molto di più.

NUMERI – I portoghesi sono primi in campionato con 65 punti fatti in 24 partite. La distanza dalla seconda, il Porto, è di 8 punti. Solo una sconfitta in Primeira Liga contro il Braga con un netto 3-0. Rimane l’unica sconfitta stagionale al momento. Anche in Champions League non ha mai perso, nel girone contro Juventus, PSG e Maccabi Haifa. Ottavi relativamente semplici contro il Club Brugge, liquidato con un risultato complessivo di 7-1. La squadra di Roger Schmidt sta sorprendendo tutti. Definirlo sorteggio fortunato per l’Inter di Simone Inzaghi è un errore.