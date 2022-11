Calhanoglu carica l’Inter: «Una cosa è certa, noi non molliamo mai!»

Calhanoglu grande protagonista di Inter-Bologna. Il turco, autore di un gol e un assist, non vuole porre limiti alla squadra e anzi rincara la dose. I nerazzurri vogliono raggiungere grandi traguardi

CARICO − Hakan Calhanoglu sta concludendo un 2022 con l’Inter decisamente positivo. In questa prima parte di stagione, il turco è stato probabilmente il migliore della squadra di Simone Inzaghi. Suo il merito di aver risollevato l’Inter dalle ceneri di agosto e settembre anche grazie alla nuova posizione da regista davanti la difesa (complica l’assenza di Marcelo Brozovic). Durante Inter-Bologna è stato autore di un assist e di un gol su calcio di rigore. Tramite il suo account Instagram, ha voluto caricare l’ambiente anche in vista dell’ultima partita contro l’Atalanta: «Una cosa è certa, non non molliamo mai».

Parole importanti che attestano la volontà dei nerazzurri di crederci nonostante la grande distanza in classifica dal Napoli capolista.