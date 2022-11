De Giuseppe: «Inter, negli scontri diretti manca Inzaghi. Dzeko da rinnovo!»

Alessandro De Giuseppe, inviato della trasmissione “Le Iene” e tifoso interista, è intervenuto come ospite negli studi di Sportitalia per parlare della vittoria dell’Inter contro il Bologna, ma soprattutto del problema scontri diretti di Inzaghi. Non mancano elogi per Dzeko, grande protagonista in campo.

PROBLEMA INZAGHI – La gestione dell’Inter da parte di Simone Inzaghi non piace a molti tifosi nerazzurri. I risultati sono la causa del malcontento generale, confermato anche da Alessandro De Giuseppe. L’inviato della trasmissione “Le Iene” ha parlato così su Sportitalia della sua squadra: «L’Inter ha il problema degli scontri diretti, forse un problema di personalità. Ci sono grandi e solide manovre di gioco, anche se molte volte la palla non entra. C’è anche un po’ di sfortuna nelle sconfitte di questa stagione. Io non ho mai criticato Edin Dzeko, spero gli rinnovino il contratto! Il bosniaco è un grande campione. Negli scontri diretti è mancato il mister, nonostante il gioco ci sia. In certe partite i giocatori non riescono a esprimersi, ma non penso ci siano altri problemi. Le vittorie e la qualificazione in Champions League non sono un caso, vanno ricordate. Quella è stata un’impresa. La squadra c’è, deve rispondere nelle partite più difficili di Serie A». Questo il commento di De Giuseppe dopo il netto 6-1 di Inter-Bologna (vedi analisi tattica).