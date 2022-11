Lukaku al Mondiale? Oggi le convocazioni! Occhio ad un’opzione − TS

Sono ore di attesa per Romelu Lukaku che oggi alle 12 scoprirà se fare parte o meno della spedizione belga al Mondiale in Qatar. Intanto, il CT Roberto Martinez potrebbe optare anche per un’altra via

ATTESA − Dopo aver praticamente saltato tre mesi di Inter, Romelu Lukaku punta al Mondiale in Qatar col suo Belgio. È una corsa contro il tempo. Oggi alle 12 il CT Martinez comunicherà la lista dei giocatori convocati. A meno di clamorosi scenari l’attaccante nerazzurro ne dovrebbe fare parte ma occhio ad una seconda opzione. Lukaku, in Belgio ormai da parecchi giorni, dovrà sottoporsi nel weekend ad una nuova risonanza magnetica per valutare le condizioni del suo nuovo infortunio al bicipite femorale della coscia sinistra rimediatosi lo scorso 29 ottobre. Martinez, insieme al suo staff, dunque potrebbe prendersi un’altra settimana di tempo per decidere, ovvero attendere fino al 21-22 novembre. La Fifa, infatti, permette alle Nazionali di cambiare un giocatore infortunato fino a 24 ore prima della partita d’esordio (il 23 contro il Canada).

Fonte: Tuttosport − Federico Masini