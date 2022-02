Cagni: «Inter, Milan e Napoli? Lo scudetto lo vincerà chi avrà una cosa»

L’Inter ha perso con Milan e Sassuolo dando nuovo slancio alla lotta scudetto. Gigi Cagni, intervenuto a Radio Sportiva, fa il punto sulle tre pretendenti al titolo e sul lavoro dei rispettivi allenatori.

CORSA APERTA – L’Inter si sta giocando lo scudetto con Milan e Napoli. Secondo l’ex allenatore Gigi Cagni, il numero eccessivo di partite da giocare si fa sentire: «Fino a qualche mese avremmo detto che l’Inter sarebbe diventata ancora Campione d’Italia, poi perde contro il Sassuolo e altre squadre e si riapre. Qualche fenomeno ha inventato questa cosa di giocare 60/70 partite l’anno. Non è uno spettacolo del calcio, i calendari li fa gente che non ha mia tirato in porta, i giocatori non sono delle macchine. Siccome sono stato tanti anni in questo ambiente, mi ricordo partite in cui l’ossigeno non c’era più. Chi sta facendo meglio tra Luciano Spalletti, Simone Inzaghi e Stefano Pioli? La gestione in più dipende anche dalla percentuale delle difficoltà che hai, secondo me stanno facendo benissimo tutti e tre. Vincerà chi starà bene a livello psico-fisico».