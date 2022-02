Prima Pagina IN Edicola: Inter, esame Genoa per Inzaghi. Insidie Scudetto

La ‘Prima Pagina IN Edicola’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’Inter. Di seguito, in anteprima, i titoli dei principali quotidiani sportivi nazionali che hanno già svelato la propria prima pagina nella versione cartacea in edicola

CORRIERE DELLO SPORT

Sabatini escluso e durissimo: «Io che voglio fare calcio». La Roma, l’Inter, Pallotta, Mou, Baldini, Saputo, il Bologna che domani ritrova da avversario a Salerno. «Qui mi sento amato e felice». In campo Milan e Inter in vista del Derby di martedì in Coppa. Esame Genoa per Simone: «Nessuno mi ha chiesto lo Scudetto, anche Juve e Atalanta sono in corsa». Pioli a San Siro con l’Udinese si affida a Giroud per difendere il primato.

TUTTOSPORT

Milan e Inter: Udinese e Genoa insidie Scudetto.