Bonan: «Inter davanti alle altre, ma col Genoa molti rischi. Ecco perché»

Alessandro Bonan, giornalista di Sky Sport, ha analizzato la corsa scudetto e i rischi per l’Inter di affrontare il Genoa.

CORSA SCUDETTO – Questa l’analisi di Alessandro Bonan sulla corsa scudetto e sulle prossime sfide di campionato: «Continuo a mettere l’Inter più avanti di Milan e Napoli. La corsa però è molto aperta e in questa giornata ci sono molti rischi per le due milanesi. Il Genoa non vince da quattro partite e si attacca a una partita come questa, seppur contro i Campioni d’Italia».

PRESTAZIONE SBAGLIATA – Bonan ha poi commentato la sconfitta dei nerazzurri nell’ultima gara: «Contro il Sassuolo è sembrato che l’Inter non sia nemmeno entrata in campo. Tanti errori, troppi. Nel Sassuolo ci sono almeno quattro o cinque grandi giocatori che sono valutati decine di milioni di euro e seguiti da grandi squadre. I nerazzurri avevano ancora addosso la sfortunata serata contro il Liverpool».