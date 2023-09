Buffon, l’agente Martina: «Lo voleva l’Inter? Cose del passato»

Gianluigi Buffon è stato uno dei migliori portieri della storia del calcio. Secondo quanto detto dall’agente Silvano Martina anche l’Inter lo ha voluto. L’intervista su Sportitalia.

PASSATO – L’agente del noto portiere Silvano Martina parla del presente e torna anche sul passato: «Andare in finale non è facile però abbiamo delle squadre che possono arrivarci. L’Inter è una realtà molto grossa ed ha un organico per giungere fino in fondo. Lo Scudetto? Vedo sempre quelle, le solite, ma il fatto che la Juve non faccia le coppe è un grande vantaggio e penso che per questo sia la favorita. Inter e Milan su Buffon nel 2006? Sono cose che fanno parte del passato. È chiaro che un portiere come Buffon tutti lo avrebbero voluto avere. Anche oggi potrebbe dire la sua: è stato alla partita delle leggende, alla fine è stato il migliore in campo. Gli ho detto che poteva giocare fino a 50 anni».