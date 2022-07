Bucciantini: «Skriniar-PSG? A Parigi sta cambiando qualcosa. L’Inter migliora»

Bucciantini vede il PSG modificare le sue direttive sul mercato, con risvolti anche per Skriniar e l’Inter. Il giornalista ne ha parlato ospite dell’edizione dedicata al calciomercato di Sky Sport 24.

PACCHETTO ARRETRATO – Marco Bucciantini analizza la difesa dell’Inter: «Hanno un’emergenza di quantità. Se dovesse andare via Milan Skriniar ne avrebbero due: quantità e qualità. Secondo me la vicenda Skriniar ci racconta che sta cambiando qualcosa a Parigi. Questo è un discorso che non viene mai approfondito: una volta bastava mettere un prezzo e portarlo al PSG. Invece è successo anche con Renato Sanches e Gianluca Scamacca: non è facile andare a prendere soldi a Parigi come poteva essere fino a un anno fa. Detto ciò Gleison Bremer era un grande acquisto, ma sarebbe venuto al posto di Skriniar. Per ora l’Inter tutto quello che ha comprato l’ha comprato al posto di altri, ed è meglio di chi c’era a parte Robin Gosens con Ivan Perisic».