Bucciantini: “Napoli-Inter? Sarri vedrÃ  chi ha un ritmo piÃ¹ alto”

Bucciantini: “Napoli-Inter? Sarri vedrà chi ha un ritmo più alto”

Napoli-Inter di questa sera avrà in palio il secondo posto nella finale di Coppa Italia dopo la qualificazione ottenuta ieri dalla Juventus. I bianconeri aspettano da stasera il loro avversario, il punto di Marco Bucciantini per “Sky Sport”

COSA PENSA SARRI – Bucciantini prende spunto per il suo discorso da cosa potrebbe pensare il tecnico della Juventus Maurizio Sarri in vista della finale: «Juventus-Napoli è una finale che si è vista spesso in questa decennio e il Napoli le ha sempre interpretate bene. Juventus-Inter è sempre la sfida più attesa dal calcio italiano ma manca da un po’. Io penso che la precedenza Sarri se la farà venire stasera vedendo quale delle due squadre ha un ritmo più alto di gioco. Di solito le squadre di Conte hanno un buon inizio, se l’Inter torna a correre e aggredire alta, se è quella di autunno è un avversario pericoloso, anche se la Juventus ha gestito bene gli scontri diretti dal punto di vista tecnico. Ma l’ultimo Napoli era vero, era serio».