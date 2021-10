Bucciantini: «Inter sa vivere le gare. Reti Dimarco e D’Ambrosio gol in più»

Marco Bucciantini, presente nel post Empoli-Inter su Sky Calcio club, ha commentato la vittoria dell’Inter per 0-2 sul campo dei toscani al Castellani grazie a Dimarco e D’Ambrosio

GOL IN PIÙ − Le parole di Bucciantini sui nerazzurri e sui protagonisti dei due gol: «A me piace l’Inter come vive le partite, va come vanno le partite. Se c’è da soffrire, soffre e se c’è da dominare la partita riesce a dominarla. Nicolò Barella e Marcelo Brozovic riescono a fare la partita loro, mi piace che segnano Federico Dimarco e Danilo D’Ambrosio poiché sono gol in più diventando anche loro protagonisti».