Statistiche Empoli-Inter: dominio totale dei nerazzurri, un solo dato in equilibrio

Statistiche Empoli-Inter: i nerazzurri di Inzaghi vincono con un netto 0-2 in trasferta (tabellino e pagelle). Questi i dati numerici del match.

STATISTICHE EMPOLI-INTER – L’Inter vince per 0-2 con un gol per tempo e ottiene i più che meritati 3 punti. Il possesso palla è nettamente in favore dei nerazzurri con il 70%. Così come i dati relativi ai tiri totali (21 a 9) e a quelli in porta (9 a 3).

ALTRI DATI – La squadra di Simone Inzaghi viene pescata per 3 volte in fuorigioco, nemmeno una volta l’Empoli. Più fallosi gli uomini di Aurelio Andreazzoli con 20 infrazioni a 15. L’unico dato in equilibrio è quello sui calci d’angolo, 5 a 6.

Questi i dati numerici che riassumono il match. L’Inter sale a 21 punti in classifica dopo 10 turni di Serie A, con 6 vittorie, 3 pareggi e 1 sconfitta.