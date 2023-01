Bucciantini: «Calhanoglu grandi giocate, ma Brozovic chiodo perfetto!»

Lukaku è il grande enigma in casa Inter. Il belga da quando ha fatto ritorno a Milano non è mai riuscito ad incidere per via dei tanti infortuni, un po’ come l’altro belga del Milan ovvero De Ketelaere. Bucciantini fa il distinguo tra i due. Di seguito le sue parole a Sky Sport

DIFFERENZE – Romelu Lukaku e Charles De Ketelaere sono i giocatori che finora hanno deluso maggiormente all’Inter e al Milan. Marco Bucciantini parla delle differenze tra i due colpi di mercato: «Con De Ketelaere ti sei comprato il futuro, con Lukaku compri lo scudetto che hai vinto e che l’anno dopo hai perso. Speri che almeno riesca a sentirsi protagonista, è un problema di personalità. Noi abbiamo conosciuto Lukaku al 100% ma deve darti qualcosa anche al 75%».

DIMOSTRAZIONI DI FORZA – Bucciantini dice la sua anche sul tormentone principale in casa Inter: «Skriniar? Il Milan con Donnarumma e Kessié ha cercato di imporre la sua identità e ha vinto. Io penso sia importante imporsi, se l’Inter al momento ha bisogno di fare i conti allora ci sta ragionare dicendo potevo venderlo in estate ma a volte anche andare nello spogliatoio e dire ho bisogno di te è un segnale di forza. Il giocatore è fondamentale in questa squadra, vedo che ogni tanto salta un titolare se non sta bene ma lui c’è sempre. È uno dei pochi che può raccontare l’Inter che dai 55 punti passa a 90 punti. Calhanoglu sta facendo grandi partite e giocate però quel chiodo lì perfetto alla Brozovic ancora non lo vedo. Un chiodo nel mezzo così non ce l’aveva nessuno».