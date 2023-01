Ielpo: «Kessié-Brozovic conviene all’Inter per bilancio! Stupito di una cosa»

Ielpo ritiene che lo scambio Brozovic-Kessié abbia l’OK dell’Inter solo per mere questioni di bilancio. L’ex portiere del Milan, ospite della trasmissione Calciomercato – L’Originale su Sky Sport, non si spiega però uno scenario.

NON A ZERO – Mario Ielpo non vede così male lo scambio che avrebbe con protagonista Marcelo Brozovic: «Anche Franck Kessié è un grandissimo giocatore, che potrebbe fare tutti i ruoli del centrocampo. Soprattutto in un centrocampo a tre come quello dell’Inter. Quello che stupisce è che non l’abbia preso a scadenza di contratto l’anno scorso: la logica è mettere a posto il bilancio, altrimenti questi cambi così nel mercato di gennaio… A chi conviene fare questo scambio? Per il bilancio conviene all’Inter, per il campo conviene al Barcellona. Chi vince la Supercoppa Italiana? Io vedo più favorita l’Inter, che arriva in un momento migliore».