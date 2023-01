De Santis: «Kessié-Brozovic converrebbe all’Inter, KO Napoli dà speranze»

L’Inter è in contatto con il Barcellona per il possibile scambio Brozovic-Kessié. Per De Santis, operazione che converrebbe ai nerazzurri. Poi una considerazione sul Napoli in ottica Scudetto

CAMPO E MERCATO − L’agente di mercato, Lorenzo De Santis, si è espresso in questo modo su Sportitalia Mercato: «In questo momento sono le figure più rappresentative che stanno mancando. C’è un’involuzione in Lukaku, che sta deludendo per motivi fisici e di condizione. La sconfitta del Napoli con l’Inter può essere un segnale per le inseguitrici, anche se in mezzo c’è stata la roboante vittoria contro la Juventus. La sconfitta a San Siro e l’eliminazione di in Coppa Italia lasciano qualche speranza per chi insegue. Kessié-Brozovic? Converrebbe all’Inter perché si riformerebbe la coppia con Calhanoglu. Dybala vero rimpianto».