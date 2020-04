Bucchioni: “Serie A, chiuderla entro questa data altrimenti c’Ã¨ un’assurditÃ ”

Bucchioni: “Serie A, chiuderla entro questa data altrimenti c’è un’assurdità”

Intervistato sulle frequenze di “Radio Sportiva” nel corso della trasmissione “Microfono Aperto”, Enzo Bucchioni ha parlato della conclusione del campionato di Serie A

CORONAVIRUS – Queste le parole di Enzo Bucchioni sull’emergenza Coronavirus. «Chi più chi meno stiamo tutti vivendo un dramma, ma parallelamente bisogna anche pensare di riprendere la vita normale, tra cui c’è anche la ripartenza del calcio».

SERIE A – Bucchioni sulla conclusione del campionato di Serie A. «Bisogna chiuderlo entro certi limiti, massimo il 3 agosto, perché intaccare anche la prossima stagione sarebbe un’assurdità. E’ fondamentale che riparta ma mettendo dei paletti, a partire dalla salute perché sport non deve comportare un reiterarsi del contagio. Si cerca di mettere una pezza ma quando si riprenderà. Questa non sarà una stagione regolare. Pensate all’Atalanta, al dramma sta passando questa società, tifoseria e città».

TAGLIO STIPENDI – Bucchioni sul taglio stipendi dei calciatori. «Complessivamente bisogna mettere delle regole nuove e un monte ingaggi. Si sta andando oltre le possibilità e spero che questa sia la volta buona. I giocatori dal punto di vista psicologico sono provati come tutti noi. Ci sono molte sensibilità e situazioni che vanno gestite con cautela».

CAMPIONATO CONGELATO – Bucchioni sul congelamento del campionato. «Se va congelato il campionato, congeliamolo quando è stato sospeso, non al girone di andata. Non è una situazione facile da gestire dal punto di vista sportivo».

PORTE CHIUSE – Bucchioni sull’ipotesi del campionato a settembre a porte chiuse. «Non lo so. Di sicuro nel calcio e nella vita dovremo prendere delle precauzioni. Stiamo navigando a vista. Bisogna monitorare l’evolversi della malattia giorno per giorno».

STAGIONE SPALMATA SU 2 – Bucchioni sulla possibilità di spalmare una stagione su 2. «Tecnicamente si può fare. Economicamente non è possibile. Non credo che i giocatori accetterebbero un anno di stipendio in meno, oltre ai problemi legati agli sponsor e a tutto l’indotto».