Coronavirus, sospiro di sollievo per il Valencia: tutti guariti – MARCA

Secondo quanto riportato da Marca, tutti i giocatori e i membri dello staff del Valencia sono guariti dal virus. Ricordiamo che lo scorso 16 marzo il Valencia aveva segnalato ben 10 membri tra giocatori e staff positivi al Coronavirus (vedi articolo).

TUTTI GUARITI – Settimane difficili per il Valencia, tra i club più colpiti in Europa dall’emergenza Coronavirus (Covid-19). A marzo il club, dopo aver annunciato i primi tre contagiati (Eliaquim Mangala, Jose Gaya ed Ezequiel Garay), ha deciso di non svelare l’identità degli altri 7 contagiati, compresi tra staff e giocatori. Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo MARCA, il club spagnolo può finalmente tirare un sospiro di sollievo: dopo essere stati sottoposti al tampone, questi sono risultati negativi. Tutti guariti dunque, a Valencia può tornare a regnare la tranquillità.

