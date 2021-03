Bucchioni: «Scudetto Inter quasi scontato. Champions League, situazione»

Enzo Bucchioni parla della situazione nel campionato di Serie A, in cui vede l’Inter verso lo scudetto e complicata la corsa Champions League

CHAMPIONS LEAGUE – Queste le parole di Enzo Bucchioni all’interno del suo consueto editoriale su “TuttoMercatoWeb.com” sulla classifica nella parte alta del campionato di Serie A. “La classifica per la Champions è corta e la situazione complicata. Dando per quasi scontato che l’Inter vincerà lo scudetto, restano in ballo tre posti con cinque squadre in lotta. C’è la Juve, ma ci sono anche Milan, Napoli e Atalanta che stanno bene o stanno recuperando. E siamo già a quattro squadre per tre posti. Ma vogliamo davvero lasciar fuori Roma e Lazio? Certo che no. La Roma ha ancora l’Europa League, ma non molla. Adesso che alla squadra di Inzaghi è rimasto invece solo il campionato, a maggior ragione vorrà rientrare in corsa“.

JUVENTUS – Bucchioni sulla Juventus. “La Juve delle ultime settimane non è certamente la favorita, dovrà lottare fino all’ultimo e il recupero del sette aprile con il Napoli potrebbe anche essere la sfida decisiva“.

Fonte: TuttoMercatoWeb.com – Enzo Bucchioni