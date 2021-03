Caso tamponi, Procura FIGC: inibizione per Lotito. La richiesta per la Lazio

Le richieste da parte della Procura FIGC per il caso tamponi che riguarda la Lazio, il presidente Claudio Lotito e due medici biancocelesti

RICHIESTE – Come riportato da “Sky Sport 24”, la Procura FIGC ha presentato le sue richieste nel corso dell’udienza che si è svolta in mattinata per il caso tamponi in casa Lazio. Si tratta di 200mila euro di multa per il club biancoceleste, 13 mesi di inibizione per il presidente Claudio Lotito e 16 mesi i medici sociali Rodia e Pulcini.