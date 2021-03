Inter, oggi nuovi test. Conte valuta Sanchez in vista di Bologna

L’Inter ad Appiano Gentile prosegue il lavoro e la preparazione in vista del prossimo impegno contro il Bologna. Antonio Conte valuta Alexis Sanchez titolare. Oggi intanto nuovi test al gruppo squadra.

DA APPIANO – L’Inter prosegue il lavoro ad Appiano Gentile in vista del prossimo impegno in campionato contro il Bologna. Antonio Conte senza i dieci giocatori impegnati con le rispettive nazionali e i quattro ancora in quarantena. Tra i giocatori rimasti Lautaro Martinez, ma anche Alexis Sanchez e Arturo Vidal, che prosegue il lavoro personalizzato per recuperare la forma migliore dopo l’operazione al ginocchio. Il tecnico italiano valuta il possibile impiego di Alexis Sanchez in coppia con Lautaro Martinez già proprio contro il Bologna, sfida in programma allo Stadio “Renato Dall’Ara” sabato 3 aprile, alle 20:45. Vidal invece potrebbe recuperare e sperare in una convocazione che ad oggi appare difficile, così come impossibile un suo possibile impiego. Probabile vederlo invece già nel recupero contro il Sassuolo.

NUOVI TEST – L’Inter e dunque tutto il gruppo squadra nella giornata di oggi sarà sottoposto a nuovi test, sperando non si presentino nuovi positivi. L’ultimo giro di tamponi effettuato mercoledì ha dato esito negativo per tutti.